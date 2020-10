SOS Villages : comment Isabelle et Pascal ont pris un nouveau départ dans le Morbihan

Isabelle et Pascal, un couple de quinquagénaires, ont quitté le Maine-et-Loire pour reprendre une épicerie dans le Morbihan. Une reconversion et un changement total de leur cadre de vie. Aidés par les Chambres de commerce et Pôle emploi, l'ex-assistante de direction et l'ancien éducateur sportif ont préparé ce projet pendant deux ans. Entre formation et prêt bancaire, les démarches ont été bien étudiées. De plus, la ville a fourni une partie du matériel et le bâtiment pour faciliter l'installation des nouveaux gérants.