SOS Villages : Jean-Pierre a trouvé un jeune repreneur pour sa cordonnerie

Jean-Pierre Quaghebeur profite de ses derniers instants et donne quelques conseils. Après 30 ans de bons et loyaux services, il part à la retraite. Sa cordonnerie à Falaise (Calvados) est reprise et c'est un soulagement pour lui. Il se dit heureux de transmettre son entreprise et de savoir que celle-ci a perduré. Antoine Selve, 25 ans et son CAP de cordonnier en poche, sera bientôt le nouveau propriétaire. Mais d'abord, il espère profiter du savoir-faire de Jean-Pierre. "Même si je me débrouille assez bien en cordonnerie, il y a toujours des trucs que je n'aurai pas vus, que je ne connais pas et j'aurai besoin de ses 30 ans d'expérience", confie-t-il.