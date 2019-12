SOS Villages : l'unique pharmacie de Cozzano, en Corse, cherche urgemment un repreneur

Une pharmacie est indispensable pour la survie d'un village. Pourtant à Cozzano, en Corse-du-Sud, la seule officine a fermé ses portes depuis un mois. Une situation qui suscite le désarroi et la colère au sein de la population. Les professionnels de santé sont également inquiets, d'autant plus que la pharmacie la plus proche se trouve à 30 kilomètres. Pour relancer l'officine, la municipalité vient de publier une annonce sur le site de SOS Villages.