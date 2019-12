SOS Villages : la commune de Juigné-des-Moutiers recherche désespérément un curé

Avec 350 habitants, Juigné-des-Moutiers est la plus petite commune de Loire-Atlantique. Si son église a été entretenue par la mairie, elle manque désormais d'homme de foi. Pour trouver un curé, le maire a alors déposé une annonce sur le site de SOS Villages. Une initiative qui a déjà reçu le soutien de quelques prêtres. Mais dans le bourg, où il ne reste plus qu'une seule boulangerie, l'idée divise les habitants.



