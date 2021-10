SOS Villages : la reprise gagnante d'un tabac-presse dans le Tarn

Christine Baltar Pereira blague avec ses clients, connaît leurs prénoms et leurs petites habitudes. Difficile à croire quand on sait qu'elle a repris ce tabac-presse il y a à peine trois mois. Après avoir exercé en boulangerie, cette Tarnaise voulait sa boutique. Elle a trouvé son bonheur sur SOS Villages. L'expérience est encore mieux que dans ses rêves. "On est même content de nous. On ne s'attendait pas à vivre ça", confie-t-elle.