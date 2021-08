SOS Villages : la reprise réussie d’un bar-brasserie de l’Aisne

C'est le rendez-vous incontournable de tous les gourmands : de bonnes moules frites, des entrecôtes sauce maroille et la chaleur d'une brasserie comme on les aime en Picardie. "On aime bien venir ici", "on a trop de villages justement où il manque des commerces, ce genre de lieu convivial pour pouvoir partager quelque chose", lancent les habitués.