SOS Villages : la reprise réussie d’un camping dans le Cantal

En quittant le Nord pour reprendre un camping dans les montagnes du Cantal, Céline et Ludovic Mauriaucourt s’attendaient certes à l’aventure, mais pas à 1,5 mètre de neige le jour de leur arrivée. Ces deux anciens techniciens de transport ont quitté leur maison, leurs familles pour les étendues verdoyantes du Massif central. "On ne connaissait pas la région et on a eu un coup de cœur tout de suite", affirme le mari. Le couple a craqué pour cette offre de SOS Villages, à quelques kilomètres d’une station de ski, mais surtout un lieu prisé des camping-caristes.