SOS Villages : la reprise réussie d'une boulangerie dans la Somme

Derrière le comptoir, il y a Claire Levasseur, 29 ans et Lilloise d'origine. Cette nouvelle propriétaire des lieux a très vite été adoptée par les plus de 1 500 habitants de la commune. C'est grâce à l'opération SOS Villages et à une annonce déposée sur le site qu'elle et son époux, Antonin Levasseur, se sont lancés dans l'aventure. Pour eux, c'était un rêve et un pari : celui de lancer leur première entreprise. Le couple a investi plus de 120 000 euros pour acheter le fonds de commerce et du nouveau matériel.