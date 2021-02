SOS Villages : la reprise réussie d’une épicerie dans la Somme

Retrouver des plaisirs simples, de l'échange, des rires... c'est une bouffée d'oxygène qui fait du bien à tout un village. Croixrault (Somme) retrouve son épicerie. Terminé les allers et retours en voiture pour aller faire ses achats. En novembre dernier, Guylaine Dupont et son mari ont repris cette épicerie. Fermé depuis deux ans, c'est le seul commerce de ce village de 400 habitants. Pour cette ancienne blanchisseuse, c'est une toute nouvelle vie rendue possible grâce à SOS Villages. "On a trouvé quelque chose à notre goût et ça aide les clients qui ont besoin de retrouver un commerce de proximité", affirme-t-elle.