SOS Villages : le café de ce village-étape de Haute-Vienne cherche un repreneur

Pour Danny et Didier Deroussen, le café de la place c'est un peu leur seconde maison. Anciens agents d'assurance, voilà 22 ans qu'ils le tiennent. Maintenant, à l'heure de la retraite, ils souhaitent vendre leur affaire. "Il y a le coin presse, le coin bar et son comptoir, et la plus grande salle avec la partie faite pour une restauration rapide. Il faut le côté sympathique avec les gens", explique Didier.