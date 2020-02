SOS Villages : le Moulin de Poyaller cherche un repreneur

Le Moulin de Poyaller est un parc animalier situé dans les Landes. Le domaine est vaste avec pas moins de onze hectares. Martine et Jean-Claude Birembaut ont créé ce parc il y a plus de 27 ans, mais l'heure est venue pour eux de trouver leur successeur. Le couple s'est tourné vers l'opération SOS Villages pour attirer leur futur repreneur. Les habitants du village de Saint-Aubin estiment que c'est un site qui a le mérite de faire connaître leur localité avec près de 12 000 visiteurs par an.



