SOS Villages : le pari réussi d’Eric en Haute-Vienne

Eric et sa petite famille se sont installés à côté du château en plein centre de la commune de Coussac-Bonneval (Haute-Vienne). Venu du Var avec son épouse et ses enfants, il ne regrette pas d'avoir tenté l'aventure. Il y a presque dix ans, Eric et sa femme avaient repris la quincaillerie du village et son atelier de ferronnerie qu'ils ont ensuite transformé en bar-tabac-presse avec une partie restaurant. Un changement auquel les clients se sont bien habitués. "Ça donne de l'animation, les gens se retrouvent autour d'un café", explique l'un d'eux.