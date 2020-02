SOS Villages : Sylvio a repris le "210", le restaurant de Saint-Georges-des-Gardes

Il y a cinq ans, le "210", l'ancestral bistrot de Saint-Georges-des-Gardes (Maine-et-Loire) allait fermer. Mais un groupe d'amis l'avait alors racheté et rénové, avant le confier à des gérants successifs, avec des hauts et des bas. Voulant sauver leur commerce, les cinq copains ont finalement rédigé une annonce sur SOS Villages.

Et en moins d'un an, ils ont trouvé un repreneur. Sylvio Osmani est à la tête de l'établissement depuis quatre mois, et il s'y plaît bien. En cuisine, il est aidée par sa femme Samira. Et c'est tout le village qui est satisfait.