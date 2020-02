SOS Villages : le salon de coiffure de Paulette Debiton cherche un repreneur à Ambert

Créé en 1920, le salon de coiffure de Paulette Debiton est une institution pour les coupes hommes. Tous les matins depuis 38 ans, elle prend son vélo pour rejoindre son commerce à Ambert (Puy-de-Dôme). D'ici quelques mois, la propriétaire espère céder son établissement. C'est dans cet objectif qu'elle a fait appel à SOS Villages. Le salon de Paulette Debiton et sa fidèle clientèle n'attendent plus que vous.



