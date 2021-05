SOS Villages : qui rachètera le bar de La Rochefoucauld ?

Des générations entières ont connu le Bar De la Piscine et aujourd'hui encore, les plus fidèles clients aiment s'y retrouver. "C'est le bistrot du coin, voilà", confie l'un d'eux.

Le couple de propriétaires a beaucoup travaillé toute sa vie. Et il est temps de ralentir la cadence. Leur affaire est une belle opportunité. De plus, le village de La Rochefoucauld attire de nombreux touristes à la belle saison et offre un cadre de vie très agréable. "Un petit coin de Charente plein d'histoires et un climat plutôt sympa", affirme une habitante.