SOS Villages : qui reprendra le dernier commerce de cette petite commune de l’Indre ?

Le village de Vouillon n'a plus aucun commerce ouvert. Voitures et camions passent sans s'arrêter. Pourtant, le café-restaurant L'écu était une table réputée, un lieu de rendez-vous pour les habitants. Édith a consacré 30 ans de sa vie à ce commerce. Depuis un an et demi, elle a pris sa retraite et l'a mis en vente.