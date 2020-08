SOS Villages : reprise réussie d'un camping familial dans la Somme

Cela faisait deux ans que Lucien et Marcelle ont tenté sans succès de vendre leur camping à Curlu (Somme) via une agence immobilière. L'automne dernier, ils ont décidé de poster une annonce sur le site de SOS Villages, et ont trouvé très vite un repreneur. Il s'agit de Jean-François Maes, déjà à la tête d'un réseau de treize campings dans les Hauts-de-France, qui a pris le relais. Une bonne nouvelle pour le charmant village de Curlu.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 24/08/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 24 août 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.