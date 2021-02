SOS Villages : reprise réussie de l'Hôtel Restaurant de la Gare de Jussey

C'est un bâtiment qui se repère facilement par sa couleur et par sa localisation : juste en face de la gare de Jussey (Haute-Saône). Mais l'Hôtel Restaurant de la Gare, c'est aussi depuis un an Chez Hervé & Manu. Les deux hommes ont racheté cet établissement à Sabine Bardey-Richard, qui en était la propriétaire depuis 33 ans. C'était en mars 2020, juste avant le premier confinement. On pouvait difficilement plus mal tomber, et pourtant, ils s'en sortent et sont même heureux d'avoir sauté le pas.