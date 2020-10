SOS Villages : reprise réussie du Retour aux sources à Ville-sous-la-Ferté

Plusieurs sourires, des rencontres, du partage... le restaurant "Le retour aux sources" fait à nouveau battre le cœur du village de Ville-sous-la-Ferté (Aube). Avec Christophe Consigny à la manœuvre, la recette du succès est de servir des plats simples et savoureux. Sa femme et sa fille sautent de joie car la famille a quitté l'Île de Ré pour revenir sur ses terres. Ils ne souhaitent qu'une seule chose : que l'histoire du restaurant continue.



Pour que son pari fonctionne, Christophe a bien préparé la reprise du commerce, notamment des travaux et de nouvelles décorations. Avec une ambiance chaleureuse et conviviale, les clients sont au rendez-vous depuis sa réouverture il y a neuf mois. Le patron a également installé une salle de jeux pour attirer les jeunes. Et ça marche car ces derniers reviennent tous les week-ends. Ainsi, le retour aux sources est devenu un lieu de rencontres où tous les âges se côtoient.