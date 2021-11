SOS Villages : reprise réussie pour le Relais des Bûcherons dans les Vosges

Niché dans le massif des Vosges, le Relais des Bûcherons a rallumé ses lumières après deux ans de fermeture. Il y a du monde au comptoir de Mélanie et Jérôme Bouteloup, venus de la Somme pour reprendre l'affaire. "On est content de se retrouver tous ensemble. En plus après le confinement, on était un petit peu en manque", confie une cliente. C'est grâce à SOS Villages que le maire de Liézey, commune de 300 habitants, a redonné vie à ce bistrot.