SOS Villages : un crêpier du Haut-Rhin propose de former son futur repreneur

En matière de crêpe, tout est possible ou presque. C'est une question de passion et d'imagination. De bons produits et un savoir-faire, ce sont les seuls ingrédients obligatoires pour réussir ces douceurs irrésistibles. Pascal Maillot et sa famille exploitent cette crêperie depuis onze ans, une activité plutôt inattendue au pays de la choucroute.