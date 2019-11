SOS Villages : un garage pour voitures anciennes trouve repreneur à Villeréal

Parmi les annonces postées sur le site de SOS Villages, celle d'un garage de voitures anciennes situé à Villeréal, dans le Lot-et-Garonne, a attiré l'attention d'un repreneur. Franck David, qui a autrefois travaillé dans le vin, a racheté le garage et va commencer une nouvelle carrière dans la mécanique. Il sera notamment secondé par Denis Simonin, l'ancien propriétaire du garage. Du côté des clients, cette reprise leur assure la continuité des services.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 11/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 11 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.