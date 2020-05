SOS Villages : un ingénieur change de vie et reprend une cabane de plage à Palavas-les-Flots

Malgré la crise sanitaire, le site de SOS Villages est resté ouvert. Au total, plus de 7 500 annonces sont aujourd'hui consultables. Evidemment, les transactions ont été très ralenties depuis le mois de mars. Mais certains ont pris les devants et se sont lancés dans l'aventure juste avant l'annonce du confinement. C'est le cas de Vincent Chaumartin. Il y a un mois et demi, il a repris un magasin insolite à Palavas-les-Flots, où l'on peut acheter un maillot de bain et une boisson chaude à la fois