SOS Villages : un restaurant de famille à reprendre en Mayenne

Pour beaucoup de clients, le restaurant est aussi une histoire de famille. La plupart ont passé leur enfance ici et connaissent très bien la maison Oger. Vaiges, 1 200 habitants, compte encore une boulangerie, une boucherie et une superette, mais on y reste très attaché à l'auberge. Dans l'idéal, Samuel et Marie-Josée espèrent qu'un ou même deux couples reprennent les 32 chambres. Ils pourront, eux-aussi, écrire une belle page dans l'histoire de l'Hôtel du Commerce.