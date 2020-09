SOS Villages : un village des Alpes-Maritimes retrouve son auberge

Grâce à un reportage diffusé sur TF1, Vincent Koperski a repéré l'auberge "Le nid d'aigle" de Lieuche. Ce chef expérimenté a décidé de relever le défi en devenant, avec sa femme, les nouveaux gérants, au plus grand bonheur des villageois. Ces derniers retrouvent en effet un lieu de convivialité qui s'avère être le seul commerce du village. Il faut dire que les affaires tournent à plein régime et pour l'hiver, ils ont déjà une idée pour compenser la baisse de clientèle.



