SOS Villages : une épicerie-bar-restaurant reprise en Loire-Atlantique

L'épicerie-bar-restaurant de Noyal-sur-Brutz (Loire-Atlantique) était fermée depuis un an. Il s'agit pourtant de l'unique commerce du village. La municipalité a engagé 420.000 euros de travaux pour mettre l'établissement aux normes et au goût du jour. Et grâce à l'opération de TF1 SOS Villages, elle a pu trouver un nouveau gérant, comme le montre le reportage du JT de 13 heures en tête de cet article.