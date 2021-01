SOS Villages : une famille redonne vie à la boulangerie de Rivarennes

L'an dernier, Paul Beaudoin, en vacances dans son Berry natal, a découvert que la boulangerie était en liquidation judiciaire. Il avait alors raconté la nouvelle à son cousin Geoffroy et à sa tante Juliette. Leur idée de reprendre ce commerce était un peu folle. En effet, ils ne sont pas des boulangers, mais tous ces freins les ont extrêmement motivés. Ils ont cotisé et acheté des matériels aux enchères. La famille a aussi trouvé un boulanger qui est venu s'installer à Rivarennes.

Dans ce village de 560 habitants, la réouverture de la boulangerie en août dernier est un cadeau inattendu. "Au bout d'un moment, si on n'a plus d'école et de commerce, Rivarennes se meurt", explique une habitante. Mais pour être rentable, Le petit Marius a besoin de plus de clients.