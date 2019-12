Stations d'hiver : une période cruciale commence pour l'économie montagnarde

L'économie montagnarde des Orres est en pleine effervescence à l'approche de Noël. Dans les commerces, les professionnels s'activent et attendent les vacanciers avec impatience. La boulangerie de Sandra Janton se prépare pour la vente de 150 sandwichs par jour et près de 1 000 baguettes, dès le 21 décembre 2019. Dans les épiceries, les centaines de produits frais sont prêts à accueillir les touristes.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 20/12/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 20 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.