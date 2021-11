Strasbourg se met aux couleurs de Noël

Ces prochaines semaines vont rivaliser d'imaginations. À Strasbourg (Bas-Rhin), capitale de Noël, les décorations font toute la magie de la période de l'Avent. Des lumières et des personnages pour redonner le sourire et faire du bien au moral. "C'est la fête et c'est magnifique", "ça réchauffe le cœur", lancent des passants. Sur certaines devantures, plusieurs jours seront nécessaires avant de découvrir des décorations originales réinventées chaque année. Paysagistes et décorateurs sont sur le pont. D'ici quinze jours, tout devra être terminé.

Le grand sapin a commencé à revêtir son habit de lumières. Les boutiques privilégient des décors traditionnels, des pommes de pin, des flocons... autant de symboles pour rappeler Noël. D'ici peu, des centaines de décors et des milliers de lumières auront transformé la ville. "Une grosse opération pour nous. Ça représente environ 600 arbres à décorer", explique Bernard Schalk, responsable des illuminations à Strasbourg. Cette année, la capitale de Noël devrait se faire encore plus belle. Et ce, peut-être pour mieux oublier des mois de grisaille et espérer un avenir un peu plus lumineux.