Sur la trace des Korrigans dans les Côtes-d'Armor

Pour accompagner ses histoires, Martine peut compter sur une aide précieuse, celle du soleil. Lorsqu'il se couche, cela incite encore un peu à la rêverie. L'aspect sauvage et préservé de l'Île-Grande laisse sans voix. Quand vient la nuit, il est l'heure pour la conteuse d'évoquer des personnages plus inquiétants : les Korrigans, ces petits lutins farceurs qui vivraient jusqu'à 400 ans au pied des arbres. La promenade s'achève, non sans quelques questions. En effet, difficile d'être bien certain de ce que l'on distingue dans l'obscurité.