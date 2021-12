Table de Noël : la magie du cristal

Chauffé et façonné sous la flamme, il faut attendre 40 minutes pour que le cristal refroidisse. Pendant ce temps, Valéry prépare sa meule pour tailler ses verres de couleur à main levée. Il s'agit de verres en cristal doublé : une couche de cristal blanc et une couche de couleur de cobalt bleu. A la taille, la transparence réapparaît. Plus résistant que le verre, le cristal est aussi plus tendre à travailler.