Taxe foncière : les habitants d'Ouistreham s'opposent à une forte hausse

La nouvelle est un coup de massue pour Sylvie. Cette année, le montant de sa taxe foncière devrait grimper considérablement : plus 28% sur la facture. "C'est exorbitant ! Ce n'était pas le bon moment pour augmenter les impôts avec la crise sanitaire que tout le monde vit", se plaint-elle. L'augmentation s'appliquerait aux 9 000 habitants d'Ouistreham, locataires comme propriétaires. "On va être dans le top 100 de l'imposition, c'est-à-dire qu'on va passer à la 77e commune sur les 35 000", explique une habitante.

Christophe Dupost est à l'origine d'une mobilisation qui a eu lieu samedi dernier devant la mairie de la ville. Celle-ci a rassemblé une centaine de personnes. "C'est un appel à l'aide. Il faut se mobiliser et alerter la préfecture", lance-t-il. La colère et l'incompréhension sont partagées par de nombreux habitants. "Ça va tuer l'immobilier parce que les gens ne pourront plus vendre facilement", dit un habitant. Parmis les raisons de la possible augmentation de la taxe foncière, il y a le trou de deux millions d'euros dans le budget de la ville à cause de la fermeture du casino. Et pour Romain Bail, le maire, impossible de compter sur les aides de l’État.