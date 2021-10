Températures en baisse : on se couvre dans l'Ain

Sommes-nous dans l'Ain ou sur la banquise, avec ses manchots et ses ours polaires ? En ce début d'automne, alors qu'il fait quatre petits degrés, on claque des dents et on a déjà son pelage d'hiver. Alors ici, on dit adieu aux chaises de jardin et aux géraniums. Place désormais au ramassage des feuilles d'automne.