Tempête Alex : six mois après, les "Week-ends solidaires" continuent à Breil-sur-Roya

Ce samedi encore, une centaine de personnes sont venues donner un coup de main. Des entreprises et des particuliers de toute la région ont offert des plantes et des fleurs pour égayer Breil-sur-Roya (Alpes-Maritimes). Alors, les bénévoles se sont faits jardiniers. Les habitants sont ravis de voir leur village reprendre des couleurs. "Dans Breil, on se sent tellement seul des fois. Et puis, quand on voit plein de gens arriver comme ça, on se dit que non, on n'est pas seul", lance l'un d'entre eux. Pour organiser l'élan de solidarité après la tempête Alex il y a six mois, Gil Marsalla a créé les "Week-ends solidaires".