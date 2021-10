Tempête Aurore : isolés dans la montagne, ils n’ont toujours pas d’électricité

ESSEULÉS - Plus de 36 heures après le passage de la tempête Aurore dans les Vosges, 11000 foyers sont encore privés d'électricité. Certaines fermes situées en montagne se retrouvent isolées.

Depuis jeudi matin, les exploitants de la ferme auberge du Christlesgut à Breitenbach (Haut-Rhin), à 850 kilomètres, vivent sans électricité et coupés du monde. Alors il ne reste plus que les bougies et les lanternes comme seule solution pour espérer un peu de lumière.

En cuisine, les frigidaires sont à l'arrêt. Ce qui cause une rupture de la chaîne de froid et donc une perte des denrées périssables et des marchandises, bonnes à jeter. Dès ce vendredi soir pourtant, une vingtaine de clients sont attendus dans l'auberge, sans chauffage et sans électricité.

Dans ce secteur, les rafales à plus de 100 km/h ont arraché des branches et endommagé les lignes. Alors, le système D a remplacé le réseau d'électricité. Dans la ferme de Lameysberg, le tracteur fait tourner le groupe électrogène, seule solution pour la traite des bêtes et pour maintenir une température constante de 25 °C pour la transformation des fromages. Le rétablissement du courant y est prévu dans la journée. Certaines lignes vont demander du travail avant d'être raccordées.

