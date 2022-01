Tempête en Bretagne : des milliers de foyers privés d'électricité

Les riverains ont assisté impuissants au spectacle depuis leurs salons. "Le pylône électrique est juste là. C'est surtout ça qui a été frappant. Ça faisait un bruit d'enfer et il y avait des flammes" ; " On a vu des éclairs bleus au sommet du pylône et cela a duré une heure et demie, le temps qu'ils coupent le courant définitivement", racontent certains. La famille Guillard n'a pas le choix. Il faut patienter et s'adapter.