TER : les cheminots en grève dans plusieurs régions

Gare et quais sont quasi déserts ce lundi matin à Reims (Marne). Comme annoncé, le mouvement de grève a été très suivi en Champagne : uniquement un TER sur cinq en circulation. Seuls les voyageurs qui n’étaient pas informés se retrouvent à patienter, parfois plusieurs heures. C’est la CGT qui a lancé le mouvement. Il touchera différentes régions durant toute la semaine. Une journée de grève pour dénoncer des conditions de plus en plus difficiles en raison du manque de personnel et de matériels.