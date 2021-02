Terrains à 1 euro : la belle opération de repeuplement d’un village du Cantal

Quand d'autres villages se vident de leurs habitants et de leurs commerces, Parlan, lui, attire les gens. Son atout : la commune offre un terrain à ceux qui veulent bien y vivre contre un euro symbolique. Une opération qui visiblement fonctionne bien. En effet, en dix ans, les habitants sont passés de 310 à plus de 480 aujourd'hui.

Audrey Carriere a été l'une des premières à s'y installer. Quand la commune lui a fait l'offre, c'était sous deux conditions : construire une maison et y habiter au moins dix ans. Elle n'a jamais regretté la décision. Et le dynamisme ravit également les habitants : "Ça donne de l'attraction au village et ça fait vivre des tas de jeunes et ça c'est important" dit-elle.