Votre plus beau marché 2021 : Étaples-sur-Mer grand vainqueur, découvrez le palmarès

À l’issue de 9 semaines de compétition, le marché d’Étaples-sur-Mer l’a emporté d’une courte tête devant les Halles de Narbonne. Les marchés de Châtillon-sur-Chalaronne, Sarlat et Sotteville-lès-Rouen complètent le Top 5. Depuis le lancement de la deuxième phase de l’opération, le 26 avril dernier, la plateforme Votre plus beau marché a recueilli près de 3,5 millions de votes.

La forte mobilisation de l’ensemble des acteurs du marché d’Étaples-sur-Mer a fait la différence. Le marché de la ville du Pas-de-Calais est ressorti gagnant du concours organisé par le 13H de Marie-Sophie Lacarrau. Le trophée du Plus beau marché revient donc à cette commune voisine du Touquet succédant au palmarès à Dieppe, Montbrison et Sanary-sur-Mer.

Sélectionné en partenariat avec La Voix du Nord, le marché d’Étaples a su convaincre non seulement ses fidèles, mais aussi les Français. Il faut dire que sur place, les commerçants et maraîchers avaient joué la carte de l’humour avec des pancartes et des t-shirts avec des slogans comme "On prend pas le melon, mais on aimerait bien gagner" ou encore "Il est temps de ramener sa fraise en votant Étaples !"