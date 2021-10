Thalasso : tout pour mon chien !

Malgré leur corpulence de délicat terre-neuve, ils sont presque comme des poissons dans l'eau. Une séance de bien-être pour ces deux mastodontes d'un an et demi qui avaient du mal à se déplacer. Au bout de quelques semaines, les chiens ont retrouvé la forme, et c'est bien le but de ces séances de piscine pour toutous, gros ou petits. "Ça permet de fluidifier les articulations et de leur apporter un renforcement musculaire", explique Caroline Vidaud, responsable d'un centre de bien-être canin et félin.