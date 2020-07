Tomates, courgettes, oignons… c'est l'heure de récolter les fruits et légumes d'été dans les potagers

Il est enfin temps de profiter de tout ce qu'on a semé dans le jardin, à commencer par les légumes et fruits d'été. Oignons, courgettes, pommes de terre... des premières récoltes en abondance à Saint-Cyr-sur-Loire (Indre-et-Loire). Ce lundi, les jardiniers étaient au travail tôt dans la matinée et enchaînaient les plantations. Par ailleurs, chacun a ses propres astuces pour limiter les arrosages, bien nourrir le sol et assurer la qualité des produits.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 20/07/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1.