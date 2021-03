Tonte des moutons : où va la laine collectée ?

Dans l'Hexagone, 90% de la laine produite par les éleveurs est jetée à la poubelle faute de débouchés dans la filière textile. Mais en Ardèche, ces toisons seront bientôt livrées à une coopérative. "C'est toujours plus valorisant pour nos produits et pour le territoire", affirme François. A Saint-Pierreville, on retrouve l'une des dernières filatures françaises de laine. Depuis 1982, elle transforme chaque année 60 tonnes de toisons issues des élevages d'Ardèche. Elles serviront à fabriquer des oreillers et des matelas 100% made in France. Une valorisation de la laine locale qui a permis de créer 50 emplois et d'offrir un complément de revenus à 2 000 éleveurs dans la région.