Tour de Corse Historique : toujours autant de ferveur

C'est une des grandes passions insulaires. "Les passages, le bruit, les odeurs... 40 ans après, ça reste et ça revient même", raconte un habitant de Muracciole (Haute-Corse). Dès son plus jeune âge, on vit ici au rythme des exploits des pilotes et au bruit des moteurs. Et la ferveur s'exprime même quand on loupe son coup de volant. La 21e édition du Tour de Corse Historique est le plus grand moment pour animer le village. On regarde les bolides sur les bancs ou assis dans un tournant.