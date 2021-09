Tourisme d'aventure : à la redécouverte de la France

Quasi à l'arrêt durant des mois, il a fallu se remettre en selle. Trouver des solutions, innover pour poursuivre leur activité à tout prix. Les tours en France se sont imposés comme une évidence pour Alexandre et ses équipes. Le Beaujolais sera un de leur nouveau terrain de jeu. Des chemins autorisés et agréés, un peu moins d'exotisme dans le paysage, certes, mais le plaisir est malgré tout au rendez-vous. En attendant de partir, les vignes du Beaujolais se révèlent être la bonne alternative pour se perfectionner et maîtriser ses bolides. Sensation garantie, mais permis obligatoire. Tout-terrain, hors-piste, des kilomètres de chemins sont praticables. La prudence est le mot d'ordre, mais la chute est parfois brutale.

1 000 € pour trois jours de stage, hébergement et assistance mécanique compris, des expéditions 100 % françaises qui font marcher l'économie locale. Nouveau partenariat et découverte des spécialités du coin. Pour ce viticulteur, l'occasion de faire découvrir sa production à un public différent qui testera les vins du bout du monde un peu plus tard. De report en annulation, ces passionnés pourraient très prochainement voir leur voyage se réaliser, car les conditions sont désormais bien plus favorables. En ligne avec ses équipes au Pérou, Alexandre valide les derniers détails. Ultime briefing avant un départ dans la semaine. Toutes les destinations ne sont pas encore ouvertes, et les restrictions encore nombreuses, mais cela ressemble bien à un redémarrage.