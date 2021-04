Tous les chemins mènent à... Nîmes !

Évidemment, vous n'auriez jamais confondu les arènes de Nîmes, fierté des Nîmois, avec le Colisée, l'un des monuments les plus visités de Rome. On dit que l'erreur est humaine, elle est cette fois italienne. Nos voisins transalpins doivent organiser une célèbre compétition de golf en 2023. Et dans un film promotionnel en vantant les mérites, on y découvre une magnifique image aérienne des arènes de Nîmes en lieu et place du Colisée. La maire de Rome a relayé cette vidéo sans s'apercevoir de l'erreur. Il n'en fallait pas plus pour flatter l'égo des Nîmois.