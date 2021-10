Tour de France 2022 : la fierté des habitants de Castelnau-Magnoac, ville étape inédite

A Castelnau-Magnoac, on a plutôt l'habitude d'encourager les rugbymen. Mais ici, on aime aussi le vélo et on se remémore les dates importantes liées au Tour de France. Le village y gagnera aussi en notoriété, avec un beau coup de projecteur attendu sur son patrimoine. En quittant Castelnau-Magnoac, le peloton profitera d'une vue imprenable sur les Pyrénées.