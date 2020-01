Traces médiévales dans le Limousin (2/4) : les orfèvres, un savoir-faire qui a fait la richesse de la région

Elles ont fait connaître le Limousin dans l'Europe entière. Aujourd'hui encore, près de 12 000 pièces d'orfèvrerie conçues principalement au XIIème et XIIIème siècle sont conservées dans les plus grands musées du monde, mais aussi au musée des Beaux-Arts de Limoges et dans quelques églises. En grande partie des objets liturgiques, ces orfèvres sont fabriquées par des artisans au savoir-faire incomparable.



