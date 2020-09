Train à vapeur et musée des vieux outils : voyage dans le passé en Bourgogne

Pour attirer de plus en plus de touristes, la Bourgogne mise sur la tradition et le patrimoine. À deux pas de la gare de Bligny-sur-Ouche se situe l'atelier d'Henry David, transformé en musée des vieux outils. Les visiteurs peuvent y découvrir les métiers d'antan et la vie rurale d'avant 1950. À Anteuil, Jeanine Chanussot guide bénévolement les touristes et leur raconte des légendes d'autrefois. Les amoureux de train, eux, peuvent profiter d'une balade en locomotive à vapeur.