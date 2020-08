Traverser le pays basque à pied sur le GR10

Le pays basque est l'une des régions les plus plébiscitées par les vacanciers français. Notre aventure démarre sur une plage d'Hendaye au petit matin. Le tracé du GR10, balisé en rouge et blanc, nous emmène vers les premiers villages perchés. En chemin vers Sare, le musée du gateau basque nous semble être le lieu idéal pour reprendre des forces. Le village se trouve dans une enclave près de la frontière avec l'Espagne.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/08/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1.