Trésors de Bretagne : à la découverte des calvaires

Pierre Floc'h, passionné de calvaire, aide Marie-Noëlle à déchiffrer le monument de son enfance. Cette croix est appelée calvaire à cause de sa localisation. Mais par définition, ce terme est une croix où l'on distingue plus de deux personnages bibliques. En Bretagne, chaque personne peut aider au comptage et à l'identification de croix et calvaires de sa commune grâce à une application.